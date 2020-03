Giovanni Reyna ist einer der Shootingstars von Borussia Dortmund in dieser Saison.

Der erst 17-Jährige überzeugt mit Spielwitz und technischer Klasse die Verantwortlichen des BVB.

Aber nicht nur die: Auch Gregg Berhalter, Nationaltrainer der USA, ist auf den Offensivspieler aufmerksam geworden. Da Reyna allerdings für vier Nationen auflaufen könnte, musste er erst Überzeugungsarbeit leisten.

Reyna entscheidet sich für US-Nationalmannschaft

Und diese hat er nun offenbar gefruchtet - der gebürtige Engländer wird künftig für die Vereinigten Staaten auflaufen, wie die Ruhr Nachrichten berichten.

"Ich kenne die Gerüchte, aber für mich ist das ganz klar. Ich werde nur für die USA spielen, das ist meine Heimat", wird Reyna von dem Blatt zitiert.

In den USA wuchs er auf, nachdem sein Vater Claudio 2007 zu New York Red Bulls wechselte. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 17-Jährige bei New York City FC, bevor er 2019 zu Borussia Dortmund wechselte.

England, Portugal und Argentinien buhlten um Reyna

Da sein Vater portugiesischer und argentinischer Herkunft ist, bekundeten auch deren Verbände Interesse an dem Shootingstar.

Durch seine Geburt im englischen Durham könnte Reyna auch für die Three Lions auflaufen, die ebenfalls ihr Interesse hinterlegten.

Nun wird der Rechtsfuß allerdings für die USA antreten - und das auch schon bald. Für die Länderspiele gegen die Niederlande und Wales wurde er bereits nominiert.

Der Dortmunder bringt sich in Stellung: "Vielleicht kann ich mein Debüt feiern. Ich bin auf jeden Fall bereit."