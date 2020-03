Die Mutter von Superstar Cristiano Ronaldo ist nach ihrem erlittenen Schlaganfall auf dem Weg der Besserung. Sie "erhole sich gut" schrieb Dolores Aveiro auf ihrem Instagram-Account.

"In ein paar Tagen, so Gott will, werde ich mein normales Leben fortführen. Ich bin ein Glückspilz", ergänzte die 65-Jährige.

Ronaldo hatte am Dienstag das Training beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausfallen lassen und war direkt nach Madeira gereist, um seiner Mutter beizustehen. Dolores Aveiro gilt als enge Bezugsperson des Juve-Stars, der vor rund 15 Jahren seinen Vater verloren hatte.

