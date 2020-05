David Tavares vom portugiesischen Meister Benfica Lissabon ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das gab der Klub am Montag bekannt. Der Mittelfeldspieler, der bislang keine Symptome zeigt, befindet sich bereits in Quarantäne.

Am Vortag war bekannt geworden, dass drei Spieler von Vitoria Guimaraes positiv getestet wurden. Die Betroffenen seien ebenfalls symptomfrei und in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer Mitteilung. Die Identität der Spieler wurde nicht bekannt gegeben. Laut der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa sind zudem drei Spieler vom FC Famalicao betroffen.

Die Vereine trainieren derzeit wieder in Kleingruppen, um sich auf einen Neustart der Liga vorzubereiten. Die nationale Regierung hatte Ende April mitgeteilt, dass die erste Liga vorbehaltlich der Genehmigung ihres Gesundheitsprotokolls ohne Zuschauer noch im Mai wieder den Spielbetrieb aufnehmen könne.