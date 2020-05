vergrößernverkleinern Paul Scholes gewann mit Manchester United zwei Mal die Champions League © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Für Paul Scholes ist Toni Kroos der aktuelle Spieler, der ihn am meisten an ihn selbst erinnert. Auch ein Teamkollege von Kroos kommt in die nähere Auswahl.