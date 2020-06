Ibrahimovic hat Ärger in Schweden

Zlatan Ibrahimovic droht mächtig Ärger in Schweden. Als Anteilseigner geht er verbotenerweise nach dem Spiel seines Teams Hammarby IF in die Kabine.