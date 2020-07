Schweiz will mehr Fans zulassen

In der Schweiz arbeitet eine Taskforce an der Entwicklung eines Schutzkonzepts, das die wieder mehr Besucher in den Stadien möglich machen soll.