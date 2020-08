Hiddink wird Trainer in der Karibik

vergrößernverkleinern Guus Hiddink trainierte zuletzt die Olympiaauswahl Chinas © Imago

Guus Hiddink denkt noch nicht an Ruhestand. Der 73 Jahre alte ehemalige Bondscoach nimmt ab September einen neuen Job in der Karibik an.