Yaya Touré ist offenbar wegen anstößiger Nachrichten aus dem Aufgebot eines Charity-Matches geflogen.

Wie die englische Sun berichtet, sei der ivorische Fußballer kein Teil der Wohltätigkeitsveranstaltung "Soccer Aid" mehr.

Der Grund: Touré habe in einer WhatsApp-Gruppe ein pornographisches Video gepostet - und dazu gemeint, er könne 19 solcher Frauen in das Hotel in Cheshire bringen, in dem die teilnehmenden Sportler und Promis untergebracht sind.

Die Entrüstung in der Chat-Gruppe, in der auch die (Ex-)Fußballerinnen Julie Fleeting, Lianne Sanderson und Chelcee Grimes sein sollen, war demnach groß.

Touré habe zwar seine Nachrichten anschließend gelöscht und sich entschuldigt, doch da sei das Kind schon in den Brunnen gefallen gewesen. Die Veranstalter und der übertragende Sender ITV hätten auf Touré eingeredet.

Sprecher: Touré zog zurück

Die Sun zitiert einen Sprecher von Soccer Aid. "In einem privaten Gruppentext wurden unangemessene Inhalte verbreitet. Die Nachricht wurde schnell gelöscht, eine vollständige Entschuldigung wurde an alle gerichtet", sagte er.

Man habe die entsprechenden Punkte mit der Person diskutiert, diese habe daraufhin - wohl auf Druck der Veranstalter - "beschlossen, nicht mehr an der diesjährigen Veranstaltung teilzunehmen".

Bei Soccer Aid tritt ein englisches Team mit ehemaligen Spielern und Celebrities gegen eine Welt-Auswahl an. Das Event findet jährlich statt, die Erlöse kommen Unicef zugute.