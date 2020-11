Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hofft in Coronazeiten auf einen weiteren Gehaltsverzicht seiner Profis und will in der laufenden Spielzeit damit 122 Millionen Euro sparen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, müsse dieser Vorschlag "in den kommenden Tagen" noch von den Spielern angenommen werden.

Barca befindet sich auch coronabedingt in finanzieller Schieflage. Barcelonas Übergangs-Präsident Carles Tusquets, der nach dem Rücktritt von Josep Maria Bartomeu vor einem Monat übernommen hatte, beschrieb die Situation als "nicht dramatisch, aber sehr besorgniserregend".

Am 24. Januar 2021 wählt der Verein einen neuen Präsidenten. Als aussichtsreiche Anwärter gelten Ex-Klubchef Joan Laporta und der Geschäftsmann Victor Font.