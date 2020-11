Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini (55) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Coach sei asymptomatisch und befinde sich in seiner Wohnung in Rom in Quarantäne, teilte der italienische Fußballverband FIGC am Freitag mit.

Evani ersetzt Mancini gegen Estland

Beim kommenden Länderspiel am Mittwoch gegen Estland soll Mancinis Assistent Alberico Evani auf der Bank der Azzurri sitzen.

Auch bei den Nations-League-Spielen gegen Polen am 15. November und gegen Bosnien-Herzegowina am 18. November könnte Mancini ausfallen.