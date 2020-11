Rekordsieger Al Ahly hat das ägyptische Duell um die afrikanische Champions-League gewonnen und sich den neunten Kontinental-Titel gesichert.

Die Mannschaft aus Kairo setzte sich am Freitagabend in der Hauptstadt gegen Lokalrivale Al Zamalek mit 2:1 (1:1) durch und löste damit auch das Ticket für die Klub-WM, die im kommenden Februar in Katar stattfinden soll.

Amr El Solia (5.) brachte Al Ahly vor leeren Rängen früh in Führung, Shikabala (31.) glich noch in der ersten Hälfte aus. Mohamed Magdy (85.) sorgte spät für Al Ahlys ersten Champions-League-Triumph seit 2013.