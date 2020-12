Trainer Thomas Tuchel hat mit dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain im Ligue-1-Topspiel gegen Olympique Lyon den Kürzeren gezogen und die Tabellenführung verloren. PSG unterlag 0:1 (0:1) und ist mit 28 Punkten hinter OSC Lille und Lyon (beide 29) nur noch Dritter. OL-Profi Thiago Mendes sah in der Nachspielzeit Rot (90.+9).

Tino Kadewere (35.) schoss die Gäste zum Sieg. Bei Paris, das unter der Woche mit dem klaren Sieg über Istanbul Basaksehir (5:1) den Gruppensieg in der Champions League geholt hatte, wurde der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer eingewechselt.

Lille hatte sich am Sonntag durch ein 2:1 (2:1) über Girondins Bordeaux an die Spitze gesetzt. PSG kassierte die vierte Saisonniederlage, am Ende der (verkürzten) vergangenen Saison waren es nur drei gewesen.