Der spanische Fußballprofi Andres Iniesta muss eine rund viermonatige Zwangspause einlegen.

Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler des japanischen Erstligisten Vissel Kobe zog sich im Viertelfinale der Asian Champions League am vergangenen Donnerstag gegen Suwon Samsung einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu. Der frühere Welt- und Europameister wurde am Dienstag in Barcelona erfolgreich operiert.