Einen Tag nach dem Tod von Otto Baric trauert die Fußballwelt um die nächste Trainerlegende. Gerard Houllier ist nach Medienberichten am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben.

Als Trainer des FC Liverpool führte Houllier die Reds 2001 durch einen 5:4-Sieg im denkwürdigen Finale gegen Deportivo Alavés zum Erfolg im Uefa-Pokal. Insgesamt war der Franzose von 1998 bis 2004 als Liverpool-Trainer tätig, gewann in dieser Zeit auch den englischen FA-Cup. (Service: Spielplan der Premier League)

In Frankreich gewann er als Trainer drei Mal die Meisterschaft, einmal mit Paris Saint-Germain und zwei Mal mit Olympique Lyon. Darüber hinaus war er auch als französischer Nationaltrainer tätig.

Am Ende seiner Trainerkarriere heuerte er in Österreich an. Bei Red Bull wurde er im Jahr 2012 zum Director of Global Sports und überblickte damit sämtliche Red-Bull-Fußballprojekte.