Der FC Bayern muss auch im Finale der Klub-WM auf Leon Goretzka und Javi Martínez verzichten. Wie Trainer Hansi Flick nach dem Halbfinale, das die Münchner mit 2:0 gegen Al Ahly SC gewannen, erklärte, werde das Mittelfeld-Duo nicht nach Katar nachreisen.

"Das ist schade, denn beide wollten nachkommen. Wichtig ist, dass sie in München trainieren können und möglicherweise Montag zur Verfügung stehen", sagte Flick auf der Pressekonferenz nach dem Semifinale am Montag.

Der deutsche Nationalspieler und der Spanier waren positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatten sich in Quarantäne begeben. Flick hofft auf eine Rückkehr der beiden zum Bundesliga-Spiel der Bayern gegen Arminia Bielefeld in einer Woche.

Flick setzt auf Kimmich und Roca

Der 55-Jährige setzte gegen Al Ahly im zentralen Mittelfeld auf Joshua Kimmich und Marc Roca, die beiden zeigten eine ansprechende Leistung.

Am Donnerstag spielen die Roten gegen Tigres (Klub-WM: Finale: FC Bayern - Tigres am Donnerstag ab 19 Uhr im LIVETICKER) um den Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft. Es wäre die sechste Trophäe für den deutschen Rekordmeister in einer Saison.

"Wir wollen den Titel holen. Wenn wir am Donnerstag das Finale gewinnen, hat die Mannschaft eine herausragende Saison mit dem sechsten Titel abgeschlossen. In der erfolgreichen Vereinshistorie des FC Bayern wäre das ein ganz besonderer Erfolg", blickte Flick voraus und ergänzte: "Wir müssen jetzt so schnell wie möglich Körner sammeln und uns schnell erholen, um am Donnerstag wieder möglich bei 100 Prozent zu sein."

