Der langjährige Nationalspieler Mario Götze und die PSV Eindhoven haben in letzter Minute den Sieg gegen Ajax Amsterdam vergeben - und damit wohl auch die letzte Chance auf den Meistertitel in den Niederlanden. Im Topspiel kam die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, Ajax traf durch Dusan Tadic (90.+2/Handelfmeter) in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Ajax (57 Punkte) hat weiter sechs Zähler Vorsprung auf die PSV und zudem ein Spiel weniger absolviert. Dass Amsterdam in der Liga nach dem Spitzenduell noch viele Punkte liegen lässt, wirkt unwahrscheinlich: Seit dem Hinspiel gegen Eindhoven (2:2) Anfang Januar hatte Ajax wettbewerbsübergreifend elf Siege in Serie gefeiert.

Eran Zahavi (39.) traf mit einem direkten Freistoß sehenswert zur Führung. Das zu Beginn temporeiche Duell flachte in der zweiten Hälfte dann etwas ab, das vermeintliche 2:0 durch Yorbe Vertessen (78.) wurde wegen eines Handspiels nach Intervention des Video-Assistenten nicht gegeben.

2014er-Weltmeister Götze stand ebenso in Eindhovens Startelf wie Nationalspieler Philipp Max. Beide spielten durch, Max scheiterte mit einem direkten Freistoß in der Schlussphase am starken Maarten Stekelenburg im Ajax-Tor (83.). Wenig später sprang PSV-Verteidiger Denzel Dumfries der Ball im eigenen Strafraum an den ausgestreckten Arm, Tadic übernahm den Elfmeter.