Die Frauen von Manchester United haben Geschichte geschrieben!

Am Samstagnachmittag traten sie das erste Mal im legendären Old Trafford an.

Seit der Gründung der Frauenmannschaft im Jahr 2018 fand bis dahin noch kein Match in der Heimstätte der Red Devils statt.

Das Frauenteam von ManUnited war bisher eines der wenigen im englischen Fußball, das noch kein Spiel im Männerstadion ausgetragen hat. Grund dafür war der Wunsch, das kleinere Stadion im Leigh Sports Village immer randvoll mit Zuschauern zu füllen. Da derzeit aber alle Spiele ohne Fans ausgetragen werden, wurde das Spiel kurzerhand ins "Theatre of dreams" verlegt.

Der neue Spielort brachte offensichtlich Glück: Nach drei Niederlagen in Folge feierten die ManUnited-Frauen mit einem 2:0 Sieg gegen West Ham United endlich wieder ein Erfolgserlebnis.