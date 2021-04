vergrößernverkleinern Mario Götze und Philipp Max festigen mit PSV den zweiten Platz © FIRO/FIRO/SID

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die PSV Eindhoven findet nach dem Rückschlag im Kampf um den Titel in der Eredivisie zurück in die Spur. Mario Götze und Co. festigen Platz zwei.