Die Saison in Europas Topligen geht ins Finale. Nicht für alle Klubs wird die Spielzeit ein gutes Ende nehmen. SPORT1 zeigt die Teams, die bereits als Absteiger feststehen.

Bundesliga

FC Schalke 04 (Platz 18, 13 Punkte, Tordifferenz: -60): Der Abstieg der Königsblauen steht bereits seit dem 20. April nach der 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld fest. (Zwei positive PCR-Tests auf Schalke)

Sie haben die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte gespielt und waren knapp dran, den Uralt-Negativ-Rekord von 31 sieglosen Spielen mit Tasmania Berlin zu teilen - letztendlich blieb ihnen das erspart. Sie spielten das letzte Mal in der Saison 1990/91 in Liga zwei. (Die Bundesligatabelle)

Premier League

Sheffield United (Platz 20, 17 Punkte, Tordifferenz: -44): Bereits sechs Spieltage vor dem Ende der Saison steht Sheffield als erster Absteiger aus der englischen Premier League fest. Am 17. April kassierten die "Blades" eine 0:1-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers und beendeten damit das Kapitel Erstklassigkeit vorerst.

West Brom Albion (Platz 19, 26 Punkte, Tordifferenz: -36): Der Abstieg West Brom Albions steht seit 9. Mai fest, als es eine 1:3-Niederlage gegen Arsenal gab. Erst letzte Saison war der Verein in die Premier League aufgestiegen. Für Trainerlegende Sam Allardyce war es der erste Abstieg seiner Laufbahn. (Die Premier-League-Tabelle)

FC Fulham (Platz 18, 27 Punkte, Tordifferenz: -22): Als nächster Aufsteiger darf auch der FC Fulham zurück in Liga zwei. Durch die 0:2-Niederlage am Montagabend gegen Burnley ist der Abschied aus der Premier League besiegelt. In den vergangenen vier Jahren ging es für die Fahrstuhlmannschaft Fulham immer entweder rauf oder runter.

La Liga:

In Spanien ist noch keine Entscheidung gefallen, wer in den sauren Apfel beißen muss.

Serie A

FC Crotone (Platz 20, 18 Punkte, Tordifferenz: -48): Seit dem 1. Mai steht der FC Crotone als erster Absteiger der Serie A fest. Durch das 0:2 gegen den diesjährigen italienischen Meister Inter Mailand ist der Abstieg aus der Serie A fix. (Die Tabelle der Serie A)

Parma Calcio (Platz 19, 20 Punkte, Tordifferenz: -38): Auch der Klub von Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee schaffte den Klassenerhalt in Italiens Spitzenliga nicht. Nach dem 0:1 am 3. Mai im Kellerduell gegen den FC Torino steht Parma als zweiter Absteiger der ersten italienischen Liga fest. (Auch interessant: Juve droht Rausschmiss!)

Ligue 1

Dijon FCO (Platz 20, 18 Punkte, Tordifferenz: -45): In der französischen Ligue 1 steht nach dem 36. Spieltag wie auch in der Bundesliga nur ein Absteiger fest. Am 25. April kassierte Dijon eine 1:5-Klatsche gegen den aktuellen Tabellensiebten Stade Rennes - seitdem ist der Abstieg aus der Ligue 1 unumstößlich. (Die Ligue-1-Tabelle)