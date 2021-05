Mit dieser Ankündigung hat Fernando Torres viel Aufsehen erregt!

Bei Instagram veröffentlichte der ehemalige Weltklasse-Stürmer vor einigen Tagen eine kryptische Botschaft: "Ich verstehe das Leben nur auf eine Art: Spielen. Deshalb habe ich mich entschlossen, zurückzukommen. Diesen Freitag werde ich Euch wissen lassen, wo." Dazu postete der Welt- und Europameister ein in schwarz-weiß gehaltenes Foto, das den einstigen EM-Torschützenkönig wohl selbst von hinten mit seiner früheren Rückennummer 9 zeigt.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Fans und Medien waren ob dieser Nachricht in heller Aufruhr. Viele waren sich sicher: Der 37-Jährige plant rund 21 Monate nach seinem letzten Profi-Spiel sein Comeback auf der Fußball-Bühne.

Torres-Comeback nur ein PR-Gag

Am Freitag brachte Torres dann Licht ins Dunkel. Die ernüchterte Nachricht für alle Fans: Bei der vermeintlichen Comeback-Ankündigung handelte es sich lediglich um einen PR-Gag.

"Ich bin so begeistert, all Ihre Unterstützung und Liebe in diesen Tagen zu sehen. Heute, am internationalen Tag des Spiels, bin ich wieder da, um das zu tun, was jedes Kind am liebsten tut: spielen. Und ich tue es in großem Stil, mit meiner Familie und meinen Freunden. Es ist ein großer Tag für alle und ich möchte zeigen, wie wichtig das Spielen für das Leben und besonders für die Kleinen ist. Hören Sie nie auf zu spielen", schrieb der Spanier bei Instagram und dankte einem Spielehersteller. Es handelte sich also schlichtweg um die Verkündung einer Werbepartnerschaft.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Torres hatte im Sommer 2019 seine Karriere beim japanischen Erstligisten Sagan Tosu ausklingen lassen. Davor spielte er für Atlético Madrid (2001 bis 2007 und 2015 bis 2018), den FC Chelsea (2011 bis 2014) und den AC Mailand (2014). Beim FC Liverpool (2007 bis 2011) war er unter Coach Rafa Benítez zum Weltklasse-Angreifer gereift.