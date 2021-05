vergrößernverkleinern FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt Katar © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die FIFA kämpft weiter gegen die massive Kritik an den Menschenrechtsbedingungen in Katar an. FIFA-Präsident Gianni Infantino lobt die Fortschritte des Landes.