Der künftige RB-Leipzig-Trainer Jesse Marsch hat in Österreich mit Red Bull Salzburg den Pokal geholt. Der Titelverteidiger gewann das Finale gegen den Linzer ASK in Klagenfurt mit 3:0 (1:0). Weil RB auch die Liga souverän anführt, könnte sich Marsch in Kürze mit dem zweiten Double in Folge in Richtung Leipzig verabschieden.

U21-Nationalspieler Mergim Berisha erzielte die Führung (45.) und legte das 2:0 durch Brenden Aaronson (66.) auf, den Schlusspunkt setzte Enock Mwepu (88.). Ein Foul an Berisha brachte Salzburg zudem einen Elfmeter, den Patson Daka (69.) aber vergab.

Salzburg stand zum achten Mal in Folge im Endspiel und holte zum siebten Mal den Cup. Nur 2018 hatte es gegen Sturm Graz eine Niederlage gegeben. Der LASK wartet dagegen seit dem Double 1965 weiter auf einen Titel.