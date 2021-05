Bundestrainer Joachim Löw steht bei seinem Ex-Klub Fenerbahce Istanbul offenbar weiter hoch im Kurs.

Nach Informationen der Zeitung Fanatik möchte Vereinspräsident Ali Koc nach der EM-Endrunde Löw zurück an den Bosporus holen, um seine eigene Wiederwahl am 6. Juni zu sichern. Sollte Löw, der Fenerbahce in der Saison 1998/99 trainiert hatte, nicht zur Verfügung stehen, würde Interimscoach Emre Belözoglu den Posten erhalten.

Trifft Löw wieder auf Özil?

Löw könnte bei Fenerbahce auf Weltmeister Mesut Özil treffen, der die Nationalmannschaaft im Streit verließ und in Istanbul einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Auch die Tageszeitung Posta berichtete am Freitag über ein Interesse an Löw.

"Der Vorstand von Fenerbahce möchte kommende Saison mit einem starken Trainer arbeiten, und erster Kandidat ist Löw", schreibt das Blatt. Sogar erste Gespräche habe es schon gegeben.