Neymar vom französischen Topklub Paris Saint-Germain ist am Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft worden.

"Nach so langem Warten bin ich nun an der Reihe. Was für eine Freude", schrieb der 29-Jährige auf seinem Instagram-Kanal unter einem Video, das den Moment der Impfung zeigt.

Neymar hofft, "dass alles so schnell wie möglich wieder normal wird und die ganze Welt geimpft werden kann."

Der Offensivspieler selbst war im vergangenen September nach einem umstrittenen Urlaubstrip nach Ibiza positiv auf COVID-19 getestet worden.