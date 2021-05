Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski greift am Dienstag mit Antalyaspor nach dem ersten großen Titel des türkischen Fußball-Erstligisten. Im Pokalfinale trifft Antalya in Izmir (19.45 Uhr MESZ) auf den neunmaligen Pokalsieger Besiktas Istanbul. "Das ist ein ganz besonderes Spiel für uns. Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen", sagte Podolski auf einer Pressekonferenz am Montag.

Antalyaspor hat noch keinen nationalen Titel gewonnen, 2000 ging das Pokalfinale gegen Galatasaray Istanbul in der Verlängerung verloren. "Wir sind uns bewusst, dass es ein sehr wichtiges Finale für die Stadt, für die Mannschaft, für den Verein ist. Wir wollen die Trophäe. Wir sind nicht gekommen, um uns wie ein Kaninchen zu verstecken", sagte der Weltmeister von 2014.

Im Halbfinale hatte Podolski beim 2:0 gegen Alanya die 1:0-Führung erzielt. 2016 hatte er mit Galatasaray schon einmal den türkischen Pokal gewonnen, zudem holte er 2008 mit Bayern München, 2014 mit dem FC Arsenal und 2019 mit Vissel Kobe den nationalen Pokal.