Daniel Stendel heuert in der zweiten französischen Liga an. Der 47-Jährige wird neuer Cheftrainer von AS Nancy. Es ist sein erster Trainerjob in Frankreich.