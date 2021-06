Deutschlands Gruppengegner Ungarn hat seinen vorletzten EM-Test knapp gewonnen. Das Team von Trainer Marco Rossi bezwang Zypern mit 1:0 (1:0) und ist nun schon seit zehn Partien unbesiegt. Am Dienstag empfängt Ungarn zur EM-Generalprobe ebenfalls in Budapest Irland.

Andras Schäfer (36.) erzielte sein erstes Tor für die Nationalmannschaft. Der Leipziger Peter Gulacsi stand als einziger Bundesliga-Profi in der Startelf.

Außenseiter Ungarn ist am 23. Juni in München letzter deutscher Gegner in der "Todesgruppe" F mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.