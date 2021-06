Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten EM-Härtetest einen Sieg verspielt. Bei der Rückkehr der alten Leitwölfe Thomas Müller und Mats Hummels kam der dreimalige Europameister am Mittwoch in Innsbruck zu einem 1:1 (0:0) gegen Dänemark.

Florian Neuhaus (48.) traf zur Führung für Deutschland, das die Partie noch ohne das Spielerquartett aus dem Champions-League-Finale am vergangenen Samstag bestritt. Yussuf Poulsen (71.) von RB Leipzig gelang der Ausgleich. Die Generalprobe für das letzte Turnier mit Bundestrainer Joachim Löw steigt am Montag in Düsseldorf (20.45 Uhr/RTL) gegen Lettland.

In der EM-Gruppenphase trifft die DFB-Auswahl auf Weltmeister Frankreich (15. Juni), Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).