Es klingt eher unharmonisch und nach einem schnellen Aus denn nach einer längerfristigen Zusammenarbeit.

Nach gerade mal fünf Wochen als Trainer von Esbjerg fB droht Peter Hyballa Ungemach beim dänischen Klub. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

Der Grund: Der frühere Nachwuchs-Coach von Borussia Dortmund soll binnen kürzester Zeit den Zuspruch in der Mannschaft verloren haben, dänische Medien berichten gar von einer Revolte gegen den Hyballa, der während der EM im ZDF als Taktikexperte vor einem Millionen-Publikum aufgetreten war und dabei eloquent erklärte.

Anzeige

"Doppelpass on Tour": Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Auftakt in Mainz und Frankfurt am 11. und 12. August - weitere Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

In Esbjerg dagegen soll der 45-Jährige nun indes durch weniger seriöse Wortwahl aufgefallen sein. Konkret: Neben dem Vorwurf an Methodik, die Spieler mit extremem Trainingspensum zu fordern, ist auch von psychischen und physischen Bestrafungen die Rede.

Zoff um Hyballa in Esbjerg

Die dänischen Zeitung BT verweist dabei auf eine Quellen-Behauptung, Hyballa habe sich in einem Fall einen Spieler gepackt und beleidigt mit den Worten "Du hast größere Brüste als deine Frau", ehe er ihn zu Liegestützen verdonnerte.

Weiter heißt es, der dänische Spielerverband und EfB-Sportdirektor Brian Knudsen hätten bestätigt, dass bei den Spielern bereits kurz nach dem Trainingsstart große Unzufriedenheit entstanden sei.

Auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung bestätigte Hyballa seine Wortwahl, er bestehe aber darauf, dass es "keine Revolte" gab und es "nie zur Debatte stand, dass ich aufhöre".

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Hyballa hatte den Job in Esbjerg am 31. Mai übernommen - als seine 20. Trainer-Station.

Zuvor war der gebürtige Bocholter bei Wisla Krakau nach nur fünf Monaten entlassen worden, nachdem er sich bei dem polnischen Traditionsklub mit dem früheren BVB-Star und jetzigen Vereinsboss Jakub Blaszczykowski überworfen hatte.

Klub-Verantwortliche versuchen zu retten

Esbjergs Boss Chein Lee versuchte in der Zeitung Jydske Vestkysten die Situation zu deeskalieren, nannte Hyballa einen guten Trainer: "Wir werden den Sachverhalt intern klären. Es ist keine Angelegenheit, die wir in der Öffentlichkeit diskutieren werden.".

Doch auch er räumte ein: "Wir werden wohl einen Weg finden müssen."

Auch der Vorstandsvorsitzende Michael Kalt erklärte in BT: "Peter kommt aus einem anderen Land mit einer anderen Kultur. Vielleicht ist so etwas in Deutschland, England oder den USA akzeptabel, aber nicht in Dänemark. Er wird sich hier anpassen müssen."