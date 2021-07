vergrößernverkleinern AS Rom verpflichtet Torhüter Rui Patricio © AFP/SID/LASZLO BALOGH

Der portugiesische Fußball-Nationaltorhüter Rui Patricio wechselt vom englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers zum italienischen Traditionsklub AS Rom. Der 33-Jährige, der bei der EM in allen vier Spielen der Selecao zum Einsatz kam, kostet die Römer eine Sockelablöse von 11,5 Millionen Euro, teilte der Hauptstadtklub mit. Er unterschreibt bis 2024 in Rom.