Es sind gerade aufregende Zeiten für Inter Mailand.

Gerade erst haben die Nerazzurri mit einem Sieg im spektakulären Derby gegen den AC Milan die Tabellenführung der Serie A übernommen, da steht bereits das nächste Highlight auf dem Programm. (Spielplan: Coppa Italia)

Im Halbfinale der Coppa Italia kommt es zum Kracher gegen SSC Neapel. Das Hinspiel wird im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen, das Rückspiel steigt am 5. März im Stadio San Paolo von Neapel. (Coppa Italia: Inter Mailand - SSC Neapel, Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Inter träumt vom Titel

Während sie bei Inter Mailand schon von der ersten Meisterschaft seit 2010 träumen, geht es in Napoli seit Wochen drunter und drüber. Den Siegen über Juventus Turin und Sampdoria Genua folgte am vergangenen Sonntag eine blamable 2:3-Heimpleite gegen Abstiegskandidat US Lecce.

In der Tabelle finden sich die Neapolitaner derzeit auf Platz elf wieder - mit 24 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Inter.

So können Sie Inter Mailand - SSC Neapel LIVE verfolgen:

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App