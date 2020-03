vergrößernverkleinern Im vergangenen Jahr durfte Manchester City den Pokal in die Höhe stemmen © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Im FA Cup stehen die Viertelfinale an. Wann die aber ausgetragen werden können, steht wegen der Corona-Krise in den Sternen. Dennoch hält die FA an der Austragung fest.