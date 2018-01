Wer an La Liga denkt, denkt vor allem an die Fußball-Giganten FC Barcelona und Real Madrid. Die erste spanische Profiliga, auch "Primera Division" genannt, wurde und wird von den beiden Ausnahmeklubs geprägt wie kein anderer Top-Wettbewerb in Europa.

Angeführt von den beiden wohl besten Fußballern der Welt, Cristiano Ronaldo (Real) und Lionel Messi (Barca) duellieren sich die Königlichen und die Katalanen Jahr für Jahr um den Titel.

In den letzten dreizehn Jahren machten beide Vereine die nationale Meisterschaft unter sich aus, einzig Atletico Madrid konnte die Übermacht 2013/14 kurzzeitig durchbrechen. In der Saison 2016/17 schaffte es Real Madrid am letzten Spieltag sich den ersten Meistertitel seit 2012 zu sichern.

Mit Transfers hielten sich die spanischen Clubs bis jetzt noch vornehm zurück. Dafür verließen einige Stars die Liga. James Rodríguez wechselte nach München zum FC Bayern. Der FC Barcelona verliert wohl einen Teil seines magischen Dreiecks: Neymar liebäugelt mit einem Wechsel nach Paris für sagenhafte 222 Mio. €. Trotzdem werden die Real und Barca weiterhin in der Champions League zu den Top-Favoriten zählen - in den vergangenen 4 Saisons durfte immer einer der beiden Clubs am Ende den Henkelpott in den Himmel stemmen.

Der 21. Spieltag in der Übersicht:

Fr., 26. Januar, 21 Uhr: Bilbao - Eibar

Sa., 27. Januar, 13 Uhr: La Coruna - Levante

Sa., 27. Januar, 16:15 Uhr: Valencia - Real Madrid

Sa., 27. Januar, 18:30 Uhr: Malaga - Girona

Sa., 27. Januar, 20:45 Uhr: Villarreal - Real Sociedad

So., 28. Januar, 12 Uhr: Leganes - Espanyol

So., 28. Januar, 16:15 Uhr: Atletico Madrid - Las Palmas

So., 28. Januar, 18:30 Uhr: Sevilla - Getafe

So., 28. Januar, 20:45 Uhr: Barcelona - Alaves

Mo., 29. Januar, 21 Uhr: Celta Vigo - Real Betis

