Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo findet sich trotz Cut am Auge noch schön. Denn einen schönen Menschen wie ihn kann wohl nichts entstellen.

Nachdem er aus dem Spiel gegen Deportivo La Coruna einen Cut am Auge davon trug und blutüberströmt vom Feld ging, machte der 32-Jährige nach dem 4:1-Sieg in Valencia schon wieder Witze darüber und erlaubte sich auf Kosten von Marcelo einen weiteren Streich.

"Ich bin immer noch schön, das Augenlicht ist genau so sauber wie früher, also gibt es kein Problem", so Ronaldo schmunzelnd.

Das stellte der portugiesische Weltfußballer gegen Valencia eindrucksvoll unter Beweis, als er zwei Elfmeter eiskalt verwandelte. Es waren seine Treffer Nummer 99 und 100 vom Elfmeterpunkt für die "Königlichen".

Also, alles in Ordnung mit dem Auge und der Wunde! Lediglich ein kleines Pflaster überklebte den Cut des Real-Stürmers.