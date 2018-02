Dass sich Cristiano Ronaldo selbst gut leiden kann, ist nicht unbedingt ein Geheimnis.

Nun hat der Profi von Real Madrid die Liebe zu sich selbst in einem Interview mit dem YouTuber "Fred + 10" noch einmal bekräftigt. In einem Video des Desimpedidos-Channels sagte CR7: "Ich schaue in den Spiegel und mir gefällt, was ich sehe. Und ich schaue mich natürlich auch sehr gerne an", so Ronaldo.

Und der Portugiese legte nach. "Abgesehen davon, gut aussehend zu sein...ich denke, du musst dich selbst mögen." Außerdem müsse man "sich selbst wertschätzen", vorausgesetzt man hat genug Selbstwertgefühl.

Ronaldo schaut selten Fußball

Auch über seine Freizeitgestaltung gab Ronaldo Auskunft. "Normalerweise schaue ich kaum Fußball zu Hause, das ist sehr selten. Ich mache nur eine Ausnahme, wenn Freunde von mir spielen, oder wenn es ein besonders wichtiges Spiel ist", sagte der 33-Jährige.

Der Portugiese schaue dagegen viel lieber "Serien, Filme und Dokumentationen, weil man dabei viel lernen kann".