Der uruguayische Fußball-Star Diego Godin vom spanischen Ex-Meister Atletico Madrid sah am Sonntagabend wie ein Eishockey-Profi aus.

Der 31 Jahre alte Abwehrspieler verlor beim 1:0-Erfolg am Sonntagabend in La Liga gegen den FC Valencia in der 50. Minute bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Valencias brasilianischem Torwart Neto drei Vorderzähne. Das bestätigte der Hauptstadtklub.

Godin wollte schon am Montag einen Zahnarzt aufsuchen, um sich Implantate einsetzen zu lassen. So lange muss er jedoch ohne Vorderzähne auskommen.