Tabellenführer FC Barcelona hat sich in der spanischen Meisterschaft einen kleinen Ausrutscher erlaubt, bleibt aber souveräner Spitzenreiter der Primera Divison.

Ohne Superstar Lionel Messi in der Startelf mussten sich die Katalanen am 22. Spieltag beim Stadtrivalen Espanyol mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Damit könnte Verfolger Atletico Madrid den Rückstand am Abend mit einem Sieg gegen den FC Valencia auf neun Punkte verkürzen. (DATEN: Die Tabelle)

Gerard Moreno (62.) sorgte zunächst per Kopf für die überraschende Führung des Tabellen-15.,der Barcelona bereits in der ersten Hälfte früh unter Druck setzte.

Derby wird zur Wasserschlacht

Das ganze Spiel über tat sich Barca bei strömenden Regen sehr schwer und erspielte sich kaum zwingende Chancen. Espanyol dagegen stand gut und war in einem hitzigen Duell ein unangenehmer Gegner.

In der 82. Minute stand aber schließlich Gerard Pique (82.) goldrichtig und glich mit einem Kopfball aus.

Erstmals in dieser Spielzeit saß der fünfmalige Weltfußballer Messi, der in zuvor 20 Saisoneinsätzen keine einzige Minute verpasst hatte, zu Beginn nur auf der Bank. Mit einem Freistoß bereitete der Argentinier, der in der 59. Minute eingewechselt wurde, den Treffer zum 1:1 vor.

Unterdessen hatte am Samstag selbst eine zweimalige Führung Rekordmeister Real Madrid nicht zum dritten Ligasieg in Folge gereicht. Eine Woche nach dem überzeugenden 4:1 beim FC Valencia kam die Mannschaft des deutschen Weltmeisters Toni Kroos am Samstag beim Aufsteiger UD Levante nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan)