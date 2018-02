Ohne seinen verletzten Weltmeister Toni Kroos hat Titelverteidiger Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft seinen Champions-League-Platz weiter gefestigt.

Durch das 5:3 (1:2) bei Betis Sevilla feierten die Königlichen ihren dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen ohne Niederlage und bauten auf dem vierten Platz ihren Vorsprung auf Verfolger FC Sevilla auf sechs Punkte aus. Spitzenreiter FC Barcelona hatte bereits am Samstag mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen zwischen den Pfosten sein Siebenpunkte-Polster vor Atletico Madrid durch ein 2:0 (1:0) beim SD Eibar behauptet.

DAZN zeigt La Liga LIVE. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Real setzte sich vier Tage nach dem 3:1-Triumph im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain in Sevilla nach turbulentem Spielverlauf durch. Trotz der Führung durch Marco Asensio (11.) gerieten die Madrilenen bis zum Seitenwechsel noch in Rückstand, stellten den Erfolg jedoch im zweiten Abschnitt durch weitere Treffer von Sergio Ramos (50.), erneut Asensio (59.), Superstar Cristiano Ronaldo (65.) und Karim Benzema (90.+2) sicher.

Die Gastgeber hatten zwischenzeitlich noch einmal auf 3:4 verkürzen können.

Barcelona war 24 Stunden zuvor auf seinem Weg zum 25. Titelgewinn wieder zurück in die Erfolgsspur gekehrt. Nach zuletzt zwei Remis in Serie sorgten Luis Suarez (16.) und Jordi Alba (89.) für eine erfolgreiche Generalprobe der Katalanen für ihr Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag (20.45 Uhr) beim englischen Meister FC Chelsea.