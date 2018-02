Die Spekulationen um einen baldigen Abschied von Zinedine Zidane bei Real Madrid reißen nicht ab.

Nun äußerte sich mit Sergio Ramos einer der engsten Vertrauten des französischen Trainers der Königlichen - und heizte das Thema weiter an.

Angesprochen auf die offene Zukunft Zidanes wiegelte der Real-Kapitän zunächst ab, um dann aber doch vielsagend nachzulegen: "Er könnte sogar etwas gewinnen und trotzdem gehen", erklärte der Abwehrspieler nach dem 3:1-Sieg Reals in der Champions League gegen Paris St. Germain am Mittwoch.

Ramos deutet Rücktritt an

Ramos deutete an, dass es in Zidanes Hand liege, ob dessen Zukunft weiter bei den Königlichen liege: "Nur Zidane weiß, was er nächste Saison machen wird."

Auch ein Rücktritt aus freien Stücken scheint damit möglich. Dass ein Spieler vom Rang eines Ramos diese Möglichkeit öffentlich ins Gespräch bringt, ist zumindest bemerkenswert.

Der ehemalige Weltfußballer Zidane steht angesichts der dürftigen Leistungen der Madrilenen in dieser Saison in der Kritik. In der Liga steht Real bei 17 Zählern Rückstand klar im Schatten von Dauerrivale FC Barcelona. Im spanischen Pokal setzte es Ende Januar ein peinliches Viertelfinal-Aus gegen Underdog CD Leganes.