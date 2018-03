Cristiano Ronaldo hält sich für den Allergrößten und hat dies in einem Interview mit seinem Ausrüster noch einmal unterstrichen. "Niemand wird sich je mit mir vergleichen können. Niemand wird Cristiano Ronaldo", gab sich der fünfmalige Weltfußballer gewohnt selbstsicher.

Dabei waren zu Beginn nicht alle von seinem Potential überzeugt, einmal der beste Spieler der Welt zu werden. "Meine Freunde schauten mich als würden sie denken: Was redest du da?", erzählte der 33-Jährige.

Der entscheidende Faktor in seiner Karriere war der Wechsel zu Manchester United. Dorthin holte ihn Trainer-Legende Sir Alex Ferguson im Jahr 2003 und formte ihn zu einem der besten Spieler in der Geschichte.

"Als ich zu Manchester United kam, gab es nicht viele Spieler mit meinem Talent, meiner Hingabe, Bemühung und Ethik", fasste er diese Zeit zusammen.

In der laufenden Saison kommt der Linksaußen bereits auf 37 Treffer in 35 Partien für Real Madrid. Zuletzt erzielte Ronaldo am vergangenen Wochenende einen Viererpack beim 6:3-Sieg gegen den FC Girona.