Real Madrid - FC Getafe 3:1

Doppelpack! Ronaldo schießt sich warm für Paris

Cristiano Ronaldo netzt gegen Getafe gleich doppelt ein und wird so zum Matchwinner für Real. Vor dem Duell mit Paris Saint-Germain ist der Superstar also in Topform.

FC Barcelona - Atletico Madrid 1:0

Hier zerstört Messi Atleticos Meistertraum

Lionel Messi macht mal wieder den Unterschied und stellt neue Bestmarken auf. Mit seinem 600. Tor als Profi führt er Barca zum Sieg über Atleico Mardid.

FC Valencia - Betis Sevilla

FC Sevilla - Athletic Bilbao 2:0

Kampf um Europa: Sevilla trotz der Natur und Bilbao

Regen, Wind - und auch Athletic Bilbao können den FC Sevilla im Kampf um die Europa-League-Plätze nicht stoppen.

Celta Vigo - UD Las Palmas

FC Villarreal - FC Girona 0:2

Deportivo La Coruna - SD Eibar 1:1

Zwei irre Keeper liefern Fehler-Festival

Zwischen La Coruna und Eibar blamieren sich beide Torhüter bis auf die Knochen. Einer muss dafür bitter bezahlen...

UD Levante - Espanyol Barcelona

CD Leganes - FC Malaga 2:0

Malaga taumelt Richtung zweiter Liga

Langsam, aber sicher nimmt der Abstieg des FC Malaga Formen an. Gegen Leganes setzt es die sechste Niederlage in Folge...

