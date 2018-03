Real Madrid hat den Druck auf Stadtrivale Atletico Madrid erhöht.

Die Königlichen setzten sich bei UD Las Palmas mit 3:0 (2:0) durch und rückten bis auf einen Punkt auf den zweitplatzierten Stadtrivalen heran. Atletico spielt am Sonntag (20.45 im LIVETICKER) gegen Deportivo La Coruna. (Alle Ergebnisse im Überblick)

Die Tore für Real, das ohne Cristiano Ronaldo, Toni Kroos antrat erzielten Gareth Bale (26., 51.) und Karim Benzema (39.). Verteidiger Nacho musste in der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden. (Die Tabelle von La Liga)

Auf Gran Canaria standen wie Ronaldo und Kroos auch die angeschlagen von Spaniens Nationalmannschaft zurückgekehrten Sergio Ramos und Isco nicht in Reals Kader. Trainer Zinedine Zidane ging vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Juventus Turin am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) kein Risiko ein.