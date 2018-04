Nach 22 Jahren verliert der FC Barcelona eine Legende: Am Freitag kündigte Klub-Ikone Andres Iniesta seinen Abschied zum Saisonende an.

"Das ist meine letzte Saison bei Barca", sagte er mit tränenreicher Stimme. "Es ist nicht einfach, zu gehen. Ich finde aber, dass der Zeitpunkt für ein neues Kapitel gekommen ist."

Schon kurz nach seiner Rücktrittsrede richteten ehemalige Mitspieler und Trainer eine Hommage an den bald 34-Jährigen.

Ex-Trainer Pep Guardiola, in dessen legendärem Barca-Erfolgsteam Iniesta der Denker und Lenker war, schwärmte am Freitag: "Ich habe immer von ihm gelernt. In jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel. Mit welcher Leichtigkeit er gespielt hat. Schon damit hat er mir geholfen, den Fußball besser zu verstehen."

Van Gaal: "Iniesta hatte mehr Qualität als Messi"

Ein ähnliches Loblied hielt Entdecker Louis van Gaal. Der Niederländer schrieb in einem Gastbeitrag für die Marca über Iniesta:

"Er konnte die Dinge vor allen anderen sehen und wusste genau, was er auf engstem Raum zu tun hatte. Er hat eine große Fähigkeit, wie Leo [Messi] zu dribbeln, aber auf kleinem Raum hatte er mehr Qualität und Geschwindigkeit bei der Ausführung. Iniesta ist nicht nur auf seine Exzellenz als Fußballspieler reduziert, er ist auch ein großartiger Mensch und wenn ein großartiger Mensch in seiner Bescheidenheit klug genug ist, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, ist alles einfacher."

Auch Iniestas einstige Nationalmannschaftskollegen zollten ihm Respekt. Bei Twitter schrieb Iker Casillas:

"Es war ein Vergnügen, deinen Fußball in Spanien zu genießen und das Trikot mit dir zu teilen. Gemeinsam haben wir das Schönste gewonnen. Getrennt, maximale Rivalität mit höchstem Respekt! Viel Glück bei deiner neuen Etappe."

Barca-Star Ivan Rakitic twitterte:

"Mein Kapitän, mein Partner, mein Freund geht. Genießen wir die gemeinsame Zeit. Eine große Umarmung! Viel Glück für dich und deine Familie bei deiner neuen Herausforderung."

"Danke für all die magischen Momente"

Stürmer David Villa hielt fest:

"Danke, Kumpel, dass du mir so viel Spaß in der Nationalmannschaft bereitet hast. Und danke für alles, was wir zusammen durchgemacht haben. Danke für all die magischen Abende, die du uns geschenkt hast! Du verdienst das Beste!"

Und Mitspieler Pedro brachte das zum Ausdruck, was wohl viele sagen würde, die Iniesta aus nächster Nähe erlebt haben:

"Es war eine große Ehre, an deiner Seite zu spielen."