Der FC Barcelona holte am Sonntag durch den 4:2-Erfolg bei Deportivo La Coruna seinen 25. spanischen Meistertitel. Nach Spielende fielen sich die Spieler auf dem Platz in die Arme und feierten den zweiten Titel der Saison nach dem Pokalsieg ausgelassen und warfen sich in die obligatorischen Meistershirts.

Auch Gerard Deulofeu, seit Januar von Barca an den englischen Erstligisten FC Watford ausgeliehen, gratulierte seinem Klub aus der Ferne via Twitter.

Und doch stieß dem Eigengewächs eine Kleinigkeit am Rande der Feierlichkeiten bitter auf.

So sind auf der Rückseite des Meister-Equipments alle in dieser Saison eingesetzten Spieler verewigt – seinen Namen suchte der Offensivspieler jedoch vergeblich.

"Meister – aber gehörte ich nicht dazu?", kommentierte der 24-Jährige seinen Post entsprechend enttäuscht.

Bis zu seinem Leihwechsel nach England in der Winter-Transferperiode war Deulofeu in dieser Spielzeit zehn Mal für Barca zum Einsatz gekommen.