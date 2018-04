FC Girona - UD Levante 1:1

Granells Geniestreich! Aus 25 Metern in den Winkel

Girona muss sich trotz des Traumtors von Granell mit einem Punkt gegen Levante zufrieden geben. Morales sorgt für die Gäste für den Ausgleich.

Athletic Bilbao - Celta Vigo 1:1

Mendez-Volley rettet Vigo

Mit einer schönen Volleyabnahme sichert Mendez Vigo in der Nachspielzeit einen Punkt in Bilbao. Nunez hatte die Gastgeber in Führung gebracht.

UD Las Palmas - Real Madrid 0:3

Doppelter Bale! Real ballert sich in CL-Form

Real Madrid hat gegen UD Las Palmas keine Probleme. Vor allem Gareth Bale für eine perfekte Generalprobe vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Juventus Turin.

FC Sevilla - FC Barcelona 2:2

Ter Stegen bügelt fatalen Fehlpass mit Glanzparade aus

Der FC Barcelona verhindert eine Niederlage in Sevilla. Luis Suarez und Joker Lionel Messi kontern die Sevillas Führung.

Leganes - FC Valencia 0:0

Rodrigo nutzt Leganes Abwehrpatzer

Valencia fährt bei Leganes den 19. Saisonsieg ein. Dabei nutzte der Vierte der spanischen Liga einen Fehler in der Hintermannschaft des Gastgebers eiskalt aus.

Espanyol Barcelona - CD Alaves 0:0

Chancenwucher in Barcelona

Im Duell Espanyol Barelona gegen Deportivo Alaves gab es keine Tore. Unattraktiv war das Spiel aber keineswegs. Chancen gab genug und das auf beiden Seiten.

SD Eibar - Real Sociedad 0:0

Brasilianischer Nationalspieler vergibt kläglich

Keine Tore gab es in Eibar. Dafür aber einen Neunationalspieler Brasiliens, der den Siegtreffer auf dem Fuß hatte und kläglich versagte.

FC Malaga - FC Villarreal 1:0

Malaga sendet Lebenszeichen

Das Schlusslicht FC Malaga ist abgeschlagen auf dem letzten Platz. Doch gegen das gelbe U-Boot gab es den vierten Saisonsieg.

Atletico Madrid - Deportivo La Coruna 1:0

Getafe CF - Betis Sevilla -:-