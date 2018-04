Das Starensemble des FC Barcelona hat auf dem Weg zur 25. Meisterschaft einen souveränen Sieg eingefahren und darf obendrein weiter von einer historischen Saison ohne Niederlage träumen.

Dank eines Dreierpacks von Superstar Lionel Messi (27./32./87.) siegten die Katalanen gegen den CD Leganes mit 3:1 (2:0).

Zum Triumph ohne Saisonniederlage fehlen Barca nun nur noch sieben Partien - ein Durchmarsch, der in Spanien nur zwei Teams in grauer Vorzeit gelungen ist: Real Madrid (1931/32) und Athletic Bilbao (1929/30) blieben in der damals nur 18 Partien umfassenden Spielzeit unbesiegt.

Die Tabelle führt Barca (79 Punkte) mit komfortablen zwölf Zählern Vorsprung auf Atletico Madrid an, das am Sonntag im Stadtderby beim Erzrivalen Real Madrid (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) gastiert (DATENCENTER: Die Tabelle).

Mit einem Sieg könnte Real (63) den Rückstand auf Atletico auf einen Punkt verkürzen.