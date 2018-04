Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat seine Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale bei Bayern München (25. April, 20.45 Uhr im LIVETICKER) verpatzt.

Das Team von Trainer Zinedine Zidane kam am Mittwochabend trotz drückender Überlegenheit nur zur einem 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao. Real hat als Dritter 15 Punkte Rückstand auf den Erzrivalen und Tabellenführer FC Barcelona.

Zidane schonte seine Stars nicht: So standen etwa Weltfußballer Cristiano Ronaldo, Weltmeister Toni Kroos und Abwehrchef Sergio Ramos über die gesamte Spieldauer auf dem Platz - dem 0:1 durch Inaki Williams (14.) lief Madrid trotzdem lange hinterher. Erst Ronaldo (87.) rettete dem Favoriten einen Punkt.

In der Königsklasse kommt es am kommenden Mittwoch zum ersten Duell mit dem deutschen Rekordmeister aus München. Das Rückspiel findet am 1. Mai in Madrid statt.