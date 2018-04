Bestmarke für Superstar Cristiano Ronaldo, doch kein Triumph im prestigeträchtigen Stadtduell: Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat im "Derbi Madrileno" einen wichtigen Sieg im Kampf um die Vizemeisterschaft verpasst (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER).

Gegen den Rivalen Atletico Madrid kamen die Königlichen mit Weltmeister Toni Kroos trotz Führung nur zu einem 1:1 (0:0).

In der Tabelle bleibt Real mit 64 Punkten als Dritter vier Zähler hinter Atletico (68). Tabellenführer FC Barcelona (79) hat komfortable elf Punkte Vorsprung. (Die Tabelle in La Liga).

DAZN zeigt La Liga LIVE. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Den 81.044 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabeu wurde im ersten Durchgang nur wenig Derby-Spektakel geboten. Real war von Beginn an die bessere Mannschaft, konnte sich zunächst aber wenig Zählbares erarbeiten.

Ronaldo sorgt erneut für Rekord

Im zweiten Durchgang nutzte Ronaldo (53.) die Überlegenheit des Champions-League-Rekordsiegers zur Führung. Sein Treffer nach Vorarbeit von Gareth Bale war das 500. Tor in der Geschichte des Derbys und das 650. in der Karriere des Portugiesen.

Atletico reagierte mit einer Leistungssteigerung und glich nur vier Minuten später durch Antoine Griezmann (57.) aus.

In der 64. Minute wechselte Reals Trainer Zinedine Zidane Superstar Ronaldo gegen Karim Benzema aus und schonte den Weltfußballer damit für das Rückspiel in der Champions League gegen Juventus Turin am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER).