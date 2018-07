Die Transfer-Sensation ist perfekt: Weltfußballer Cristiano Ronaldo wechselt von Real Madrid für Juventus Turin, für eine Transfersumme von insgesamt 112 Millionen Euro.

SPORT1 hat die Pressestimmen zum Deal des Sommers

SPANIEN

AS: "Ciao, Cristiano. Es war schön, so lange, wie es gedauert hat. Und nach Ronaldo was...? Cristiano verlässt Real Madrid nach neun Spielzeiten und durchschnittlich 50 Toren pro Jahr. Und jetzt? Madrid spielt mit verschiedenen Namen, um den Portugiesen zu ersetzen."

MARCA: "Es wird keinen Zweiten geben. Cristiano geht, die Legende mit 451 Toren." Das einfallsreiche Cover dazu: 451 symbolische Tor-Bälle mit dem Logo des jeweiligen Gegners."

MUNDO DEPORTIVO: "CR Sette (Italienisch für Ronaldos Rückennummer 7, d. Red.). Cristiano Ronaldo verlässt Real Madrid und unterschreibt für 112 Millionen in vier Spielzeiten bei Juve. Florentino verliert seinen Starspieler und wirft sein Netz nach Neymar aus."

SPORT: "Cristiano-Schock. Madrid gibt dem Bitten seines Stars nach und verkauft ihn an Juventus für 105 Millionen Euro. Der Klub steht ohne Nachfolger da. Zidane und Florentino sollten das Scheckheft zücken."

ITALIEN

CORRIERE DELLO SPORT: "Fiat lux (Es werde Licht, in Anspielung auf Juves Hauptsponsor Fiat, d. Red.), der Jahrhundert-Transfer! Der Traum CR7 wird Wirklichkeit und Juve bringt wieder Licht in die Serie A. Jetzt beginnt eine neue Epoche. Juve will zu einem Weltklub avancieren."

GAZZETTA DELLO SPORT: "Was bis vor wenigen Tagen ein Traum schien, eine sommerliche Fata Morgana, wurde wahr. Agnelli bringt eine glitzernde Trophäe nach Hause. 33 glorreiche Jahre sind nicht wenig, doch Ronaldo ist ein Phänomen mit einem außerirdischen Körper. Juve hat ein Meisterwerk von Strategie und Mut geschafft."

Diese Ronaldo-Tore lassen Juves Fans träumen

TUTTOSPORT: "Ronaldo in weißschwarz! Juve ist ein Jahrhundert-Coup gelungen. Die Alte Dame sichert sich die Dienste eines Phänomens des Fußballs und der Medien. Juve wird mit Ronaldo nicht mehr dieselbe Mannschaft sein. Eine neue Ära beginnt."

CORRIERE DELLA SERA: "Ronaldo, der erfüllte Traum. Ein Marsmensch landet bei Juve. Ronaldo ist zwar nicht mehr der Jüngste, doch das macht nichts. Juve verfügt über Mittel, Geschichte, Klasse und Tradition, um die Champions League zu erobern. Dieses Ziel, das für die Alte Dame zur Obsession geworden ist, wird mit Ronaldo greifbar."

LA REPUBBLICA: "Das Juve-Imperium mit dem Mutterkonzern Exor, einer Holding mit einem Jahresgewinn von 1,4 Milliarden Euro, annektiert das Imperium Ronaldos, der nicht nur der stärkste und einflussreichste Fußballer der Welt ist, sondern eine erschreckende Geld- und Werbemaschine."

ENGLAND

THE TIMES: The Times: "Cristiano Ronaldo verlässt Real Madrid für Juventus mit einem neuen Vierjahresvertrag im Gesamtwert von 350 Millionen Euro. Obwohl ein möglicher Wechsel lange im Raum stand, herrschte großes Staunen über seine Entscheidung, den spanischen Klub nach neun Jahren zu verlassen."

THE GUARDIAN: "Cristiano Ronaldo für 100 Millionen Euro mit 33? Luxus oder Meisterstück? Solch eine Summe für einen Spieler, dessen Topform mit Sicherheit vorbei ist, sieht wie ein Risiko aus. Aber der italienische Meister hat in letzter Zeit keine Fehler gemacht."

DAILY MIRROR: "Cristiano Ronaldo wechselt zu Juventus: Real Madrid bestätigt den sensationellen 100 Millionen Euro Transfer. Für Real Madrid wird Ronaldo immer ein großes Symbol sein und ein Vorbild für die kommenden Generationen."