Revolution im internationalen Fußball: Als erste europäische Top-Liga wird die spanische Primera Division bereits ab der kommenden Saison ein offizielles Liga-Spiel in Nordamerika austragen.

Dies teilte der Ligaverband am Donnerstag in einem offiziellen Schreiben mit. Demnach wurde mit dem international agierenden Medienunternehmen Relevant eine Vereinbarung über 15 Jahre geschlossen, mit dem Ziel, den spanischen Fußball auf dem US-amerikanischen Markt und in Kanada noch populärer zu machen.

Mit der finanziell lukrativen Kooperation sagt La Liga auch der englischen Premier League den Kampf an, welche durch den aktuellen TV-Vertrag aktuell eine finanzielle Ausnahmestellung im internationalen Fußball einnimmt.

"Wir freuen uns sehr, die Leidenschaft für den Fußball auf der ganzen Welt vermitteln zu dürfen, diese revolutionäre Vereinbarung wird der Popularität dieses wundervollen Sports in den Vereinigten Staaten und Kanada mit Sicherheit einen großen Schub geben", zeigte sich Liga-Boss Javier Tebas begeistert von der Vereinbarung.

Details dazu, welches Spiel im Ausland geplant ist, gibt es bisher zwar nicht. Hinsichtlich der Strahlkraft der beiden Schwergewichte FC Barcelona und Real Madrid ist aber davon auszugehen, dass auch ein Clasico kurz- bis mittelfristig in Nordamerika ausgetragen wird.

Mehr in Kürze